Бойовики "ДНР" знову закривають пункти пропуску

Так звана влада "ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня.

Про це йдеться в "указі" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, опублікованому на його сайті.

Так, "указ" призупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються "пропуску через кордон" на територію України та пропуску з України в "ДНР".

Як уточнив "депутат "ДНР" Владислав Бердичевський в своєму Telegram-каналі, "кордон з Україною" буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні".

Нагадаємо, в середині березня через ситуацію з коронавірусом командування ООС закрило всі пункти пропуску на Донбасі.

З 22 червня бойовики дали згоду на відновлення пропуску громадян в односторонньому порядку через КПВВ "Оленівка", що межує з "Новотроїцьким".

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона відновила роботу КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів відмовлялися пропускати громадян.

Починаючи з 13 червня представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для проходження ЗНО, при цьому пропуск здійснюється двічі на тиждень.