В "ДНР" решили передать украинские предприятия в собственность РФ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все предприятия украинских бизнесменов на оккупированной части Донецкой области перешли в собственность РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
По его словам, в оккупированном регионе была проведена так называемая национализация. После нее все предприятия, которыми владели украинские бизнесмены, передали в собственность России.
"Решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в ДНР принято, все перешло в собственность РФ", - заявил Пушилин.
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