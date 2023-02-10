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В "ДНР" решили передать украинские предприятия в собственность РФ

Новина українською →
Украина, Пятница 10 февраля 2023 17:55
В "ДНР" решили передать украинские предприятия в собственность РФ Фото: главарь так называемой ДНР Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все предприятия украинских бизнесменов на оккупированной части Донецкой области перешли в собственность РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По его словам, в оккупированном регионе была проведена так называемая национализация. После нее все предприятия, которыми владели украинские бизнесмены, передали в собственность России.

"Решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в ДНР принято, все перешло в собственность РФ", - заявил Пушилин.

Также мы писали, что русские войска продолжают грабить временно оккупированные территории. Кроме зерна и металлов, оккупанты начали вывозить из Мариуполя стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу.

Также мы писали, что россияне сносят исторические дома в оккупированном Мариуполе.

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Российская Федерация ДНР Пушилин
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