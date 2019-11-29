"ДНР" вирішила розширити "межі" на всю Донецьку область

Так званий "парламент Донецької народної республіки" заявив про претензії на територію всієї Донецької області і прийняв відповідний "закон". Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні прийняли "закон про державний кордон ДНР", який нібито має сприяти формуванню нормативної бази у сфері "державної прикордонної політики".

Як заявив голова народної ради ДНР" Володимир Бідьовка, кордони визначено по території Донецької області, однак до "завершення конфлікту з Україною" межа буде проходити по лінії дотику, щоб не суперечити мінськими угодами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ДНР" пропонує провести обмін полоненими до кінця року. Зокрема, цього тижня за підсумками переговорів контактної групи в Мінську представники "республіки" запропонували якомога швидше провести обмін з українською стороною. До цього висловлювалися припущення, що обмін може пройти за формулою "52 на 85".

У той же час, як повідомляють російські ЗМІ, переговори про обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "всіх на всіх" увійшли у фінальну стадію.