"ДНР" відмовилася від української мови в статусі "державної"

Самопроголошена "Донецька народна республіка" більше не буде вважати українську мову "державною" на підконтрольній території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні були внесені поправки до так званої "конституції ДНР", які закріпили за російською мовою статус єдиної "державної". Згадку про українську мову вилучили з формулюванням, що за шість років "застосування української мови як державної досі не знайшло практичної реалізації".

Відзначимо, раніше в окупованих районах Донецької області "державними мовами" вважалися російська та українська.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що самопроголошена "Донецька народна республіка" почала конфіскацію автомобілів з українськими номерами. Вже кілька років окупаційні влади змушують місцевих жителів робити місцеву "реєстрацію" транспортних засобів.

Вчора Служба безпеки України оголосила підозру так званому "главі фонду держмайна ДНР" Сергію Кайді за участь у терористичній організації.