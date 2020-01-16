"ДНР" і "ЛНР" підтвердили прихильність припинення вогню, - Гризлов

Представник Російської Федерації Тристоронньої контактній групі Борис Гризлов заявив, що Україна і ОРДЛО на першому засіданні ТКГ у 2020 році в Мінську підтвердили свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, представники України і ОРДЛО також обговорили нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

"Сьогодні представники Києва, Донецька і Луганська підтвердили свою відданість режиму припинення вогню і взяли участь в обговоренні нових ділянок розведення сил і засобів", - заявив Гризлов.

Він також назвав початок 2020 року "найбільш безпечним періодом конфлікту на Донбасі".

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить засідання груп і підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Очікується, що сторони обговорять підготовку наступного етапу обміну полоненими, а також розведення сил і засобів на нових ділянках.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якого розповів про формування чергових списків на обмін полоненими. Він також заявив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.