У "ДНР" виключають обмін полоненими в березні

Обмін полоненими на Донбасі до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва. Про це заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передають росЗМІ.

Морозова зазначила, що українська сторона за період після обміну не підтвердила ні однієї людини.

"За фактом, на даний момент формула "всіх встановлених на всіх встановлених" практично відсутня у зв'язку з тим, що немає на даний момент таких людей. Люди, які роблять такі заяви, не менше мене про це знають", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із заступником керівника Адміністрації російського президента Дмитром Козаком і обговорив наступний обмін полоненими.

До цього голова МЗС України Вадим Пристайко повідомляв, що наступний обмін полоненими між Україною і Росією буде проходити за принципом "всіх на всіх".

Також президент Володимир Зеленський заявив, що буде кілька обмінів полоненими. Зеленський зазначив, що в української сторони довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.