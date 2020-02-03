"ДНР" виключає можливість обміну полоненими "всіх на всіх"

У самопроголошеній "Донецької народній республіці" вважають, що обмін полоненими з Україною за формулою "всіх на всіх" неможливий до повного завершення бойових дій. Про це заявила так званий "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передають російські ЗМІ.

За її словами, в Україні нібито продовжаться нові затримання, поки не з'явиться закон про амністію учасників незаконних збройних формувань.

"Тобто, кожній людині можна якісь претензії пред'явити. Відповідно, обмін "всіх на всіх" неможливий до повної зупинки конфлікту", - заявила Морозова.

При цьому, за її словами, обміни не можуть припинитися.

"У нас є підтверджена інформація, що є енна кількість людей, які й далі продовжують утримуватися на території України. Це не така велика кількість, але вони там є. Відповідно, обміни припинитися не можуть", - додала Морозова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила про відсутність домовленостей з Україною про організацію нового обміну.

Крім того, Україна планує розробити механізм допомоги звільненим з полону до наступного обміну.