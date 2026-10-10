Днестр мелеет, а в Карпатах все меньше осадков: грозит ли Украине дефицит воды

– Есть ли реальный риск дефицита воды в Украине? Какие города могут столкнуться с такой проблемой?

– Маловодие не означает, что дефицит воды автоматически возникнет для всех водопользователей. При ухудшении ситуации Госводагентство устанавливает временные ограничения прав водопользователей.

Риск дефицита воды зависит не столько от расположения городов, сколько от того, из какого водного бассейна они получают воду и как используются водные ресурсы.

В последние месяцы маловодие было на реке Припять и ее притоках – реках Стырь, Стоход, Горынь, Случь, Уборть; на реках суббассейна Среднего Днепра – Ворскла, Трубеж, Рось, Сула, Удай; на Западном Буге, Южном Буге, Днестре и его приток Стрый, Сирет, а также на реках Закарпатья – Латорице и Ужи.

Наиболее чувствительны к длительному снижению водности системы, которые зависят от поверхностных вод – рек и водохранилищ.

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В текущей ситуации требует водоснабжения населенных пунктов, которые питаются от Днестровского водохранилища, в частности Хотина и Каменец-Подольского.

Дополнительным фактором риска являются последствия вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности, повреждения и разрушения водохозяйственной, энергетической и другой критической инфраструктуры.

Фото: Днестр летом 2026 (Getty Images)

– Удалось ли уменьшить сброс воды из Днестровского водохранилища?

– 25 сентября на заседании Межведомственной комиссии по согласованию режима работы Днестровского водохранилища Украина и Молдова договорились о равномерном попуске расходами, равными притоковым расходам к Днестровскому водохранилищу, в нижний бьеф.

А 29 сентября на заседании Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра был рассмотрен вопрос уменьшения сбросов воды. Госводагентство контролирует установленный режим. В случае ухудшения ситуации проведем внеочередные заседания.

– Где из-за маловодия уже пришлось ограничивать водопользование?

– Самое большое количество водопользователей, которым одновременно ограничили лимиты забора воды в июне-сентябре, составило 383.

Значительное их количество пришлось на бассейн Днестра. Ограничения были также в бассейнах рек Латорица, Уж, Южный Буг, Припять, Рось, Удай, Сула, Трубеж и других.

Госводагентство принимает решение об ограничении на основании информации от Укргидрометцентра о водности рек и установлении маловодия.

При установлении ограничений приоритет предоставляется использованию вод для питьевых и бытовых нужд населения. Но это не означает автоматического ограничения водоснабжения населения.

Фото: Днестр летом 2026-го (Getty Images)

– Есть ли сейчас угрозы для городов, которые зависят от Днепра и его водохранилищ?

– Каскад днепровских водохранилищ, без учета Каховского, был наполнен на 87,2% по состоянию на 2 октября. Этого достаточно для обеспечения потребностей питьевого водоснабжения.

В то же время, кроме гидрологической ситуации, значительную угрозу для системы водоснабжения представляют повреждение и разрушение объектов водохозяйственной и энергетической инфраструктуры в результате атак врага.

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– Власти Тернополя в сентябре заявляли, что из-за обмеления Горишне-Ивачевского водохранилища город может остаться без воды. Такой сценарий реален?

– Уровень воды в водохранилище на конец сентября составил 308,1 м при нормальном подпорном уровне 308,6 м; наполнение водохранилища – около 90%.

Это переменная величина и зависит, в частности, от водности реки Серет, количества атмосферных осадков, поверхностного стока, испарения, сезонных гидрологических условий и режима эксплуатации водохранилища.

Снижение уровня само по себе не основано утверждать, что неизбежно прекратят поставлять воду. В Тернополе питьевое водоснабжение осуществляется из подземных вод. А на прибрежной защитной полосе водохранилища и реки Серет расположены скважины, которые используют для снабжения технической водой в Тернополе, они имеют гидравлическую связь с водохранилищем.

Отдельная проблема – водохранилище зарастает водно-болотной растительностью и образуются плавуны. В районе водосбросного сооружения их накопление может затруднять прохождение воды и надлежащую эксплуатацию гидротехнического сооружения.

– Какой худший сценарий для Украины этой осенью и зимой с точки зрения водоснабжения?

– Чтобы говорить о сценариях, необходимо иметь долгосрочные прогнозы Укргидрометеорологического центра как синоптической ситуации, так и гидрологической. Их нет. В то же время водная инфраструктура находится в зоне риска вражеских атак.

С июня на реках бассейна Днестра фиксирует маловодие. С 30 апреля среднесуточный приток в Днестровское водохранилище был меньше сбросов, а 17 и 20 сентября зафиксировали абсолютный суточный минимум за весь период его существования (с 1985 г.) – 24 м3/с (11% нормы).

Низкая водность для Карпатского региона является нетипичным явлением, которое возникает все чаще. Традиционно этот регион характеризуется частыми наводнениями и избытком водных ресурсов.

В то же время изменения климата влияют на характер и распределение осадков, что приводит к новым тенденциям в водном режиме региона.

Фото: озеро Синевир летом 2026 (Getty Images)

– Что в Украине делают уже сейчас, чтобы не допустить дефицита воды? Есть ли альтернативы для водоснабжения?

– В июне-сентябре 2026-го мы временно ограничивали права водопользователей для недопущения чрезмерного извлечения воды из поверхностных объектов.

В то же время, вопрос организации альтернативных схем питьевого водоснабжения – это компетенция местного самоуправления, предприятий водоснабжения и других уполномоченных субъектов. У нас нет данных о том, чтобы внедряли альтернативные схемы водоснабжения.

– Может ли обмеление водоемов стать долгосрочной проблемой для Украины?

– Изменение климата является одним из факторов, влияющих на водный режим Украины. Осадки меняют характер и распределение, меняется температурный режим, продолжительность периодов низкой водности и маловодия.

Однако говорить о постоянном дефиците воды для всей Украины некорректно, потому что водообеспеченность отличается по бассейнам и регионам и зависит от гидрометеорологических условий.

Вместе с тем, повторяемость периодов маловодия повышает потребность в адаптации системы управления водными ресурсами к изменениям климата.

Речь идет, в частности, о повышении эффективности использования воды, уменьшении потерь, развитии повторного и оборотного водоснабжения, надлежащем планировании водопользования и учете климатических рисков.

Важным инструментом в этом являются Планы управления речными бассейнами. В 2024-м Правительство утвердило первый цикл ПУРБ, определяющих основные водно-экологические проблемы, цели и меры, необходимые для достижения хорошего состояния вод.

Основными проблемами являются загрязнение поверхностных вод органическими, биогенными и опасными веществами, гидроморфологические изменения, изменение климата и влияние военных действий.

Важно также развитие природоориентированных решений, сохранение и восстановление территорий, способных удерживать воду, а также межсекторальное взаимодействие в сфере управления водными ресурсами.