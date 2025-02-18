Днепровская киностудия попросила у Зеленского защиты от действий Нацполиции и судей

Сотрудники днепровской компании "Ориджинал Спирит Юа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от действий правоохранителей и помочь сохранить рабочие места.

"Вынуждены обратиться к Вам в связи с беспрецедентным произволом правоохранителей и судебной системы, что угрожает существованию нашей компании, инвестициям и рабочим местам наших сотрудников. За атакой на бизнес стоят конкретные правоохранители и судьи, которые обслуживают их "интересы" - это начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкуридзе и следственные судьи Святошинского районного суда Киева Людмила Косик, Анатолий Ясельский и Александр Журибеда", - заявили в компании.

В обращении отметили, что "Ориджинал Спирит Юа" с 2021 года работает в Украине легально, занимаясь производством видеоконтента для онлайн-игр, который экспортируется на международные рынки.

"Мы являемся лицензионным бизнесом, уплатили более 30 млн грн налогов, инвестировали в экономику более 100 млн грн и обеспечиваем работой более 100 специалистов. Это преимущественно женщины, которые единолично обеспечивают свои семьи. Однако уже второй раз за последние полтора года наша компания стала жертвой незаконного уголовного преследования, что больше напоминает попытку рейдерского давления и рэкета. Правоохранители, с нарушением всех процедур, устроили многодневный обыск, изъяли технику и имущество, безосновательно наложили арест на оборудование, нанеся нам ущерб на 84 млн грн", - отметили в обращении.

Компания уже обратилась в суд с требованием отменить незаконные аресты и вернуть имущество.

"Однако мы понимаем, что без системного решения этой проблемы, без вмешательства лидеров государства, мы рискуем потерять не только бизнес, но и веру в правосудие и экономическую безопасность Украины. Просим Вас вмешаться в эту ситуацию, взять ее под личный контроль и обеспечить: проведение объективного расследования действий правоохранителей и судей, причастных к давлению на нашу компанию. Мы стремимся работать в Украине, инвестировать в ее экономику и создавать рабочие места. Но для этого необходимы гарантии справедливости и защиты бизнеса", - заявили в компании.

Напомним, в январе компания "Ориджинал Спирит Юа" выступила с официальным заявлением относительно обысков и обвинений в незаконной деятельности, обвинив силовиков в целенаправленном уничтожении легального бизнеса.

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