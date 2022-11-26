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"Днепропроводоканал" усилят дополнительными генераторами, - Корбан

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В результате масштабного ракетного удара россиян Днепр столкнулся с блекаутом, масштабов которого не знал с начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба обороны Днепра Геннадия Корбана в эфире ДнепроTV.

"Что касается подготовки, то Днепр оказался готов к этой ситуации. Сейчас многие котельные перешли на работу генераторов, которые мы купили заранее. На ближайшей сессии горсовета будет рассмотрен вопрос о выделении суммы для генераторов для поддержки котельных и водоканала. Кроме этого, дополнительно будут поставлены еще мощные генераторы на разные узлы КП "Днепропроводоканал". Меры усиливаются и принимаются. Никто не останавливается в этой работе", - рассказал Корбан.

Также он подчеркнул, что гражданам необходимо снизить пользование электричеством до минимума. Не включайте одновременно несколько мощных устройств. Пытаться экономить свет, потому что все это влияет на баланс энергосистемы.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Первоначально сообщалось о шести раненых.

Как сообщили в полиции, "прилет" зафиксировали в Амур-Нижнеднепровском районе. В результате вражеской атаки в частном жилищном секторе вспыхнул пожар, 7 домов разрушены.

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Геннадий КорбанДнепр