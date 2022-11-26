"Днепропроводоканал" усилят дополнительными генераторами, - Корбан

В результате масштабного ракетного удара россиян Днепр столкнулся с блекаутом, масштабов которого не знал с начала российского вторжения в Украину.

"Что касается подготовки, то Днепр оказался готов к этой ситуации. Сейчас многие котельные перешли на работу генераторов, которые мы купили заранее. На ближайшей сессии горсовета будет рассмотрен вопрос о выделении суммы для генераторов для поддержки котельных и водоканала. Кроме этого, дополнительно будут поставлены еще мощные генераторы на разные узлы КП "Днепропроводоканал". Меры усиливаются и принимаются. Никто не останавливается в этой работе", - рассказал Корбан.

Также он подчеркнул, что гражданам необходимо снизить пользование электричеством до минимума. Не включайте одновременно несколько мощных устройств. Пытаться экономить свет, потому что все это влияет на баланс энергосистемы.