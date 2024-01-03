Над Днепропетровской областью после обеда сбили две ракеты

Сегодня, 3 января, после обеда противовоздушная оборона сбила две российские ракеты над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской области Сергея Лысака.

"По уточненной информации, сегодня после обеда наши защитники сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты. Из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории", - пишет Лысак.

Что предшествовало

После обеда, 3 января, в Украине объявили воздушную тревогу на востоке Украины, а также в части южных областей. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также риске применения авиационного вооружения.

Около 14:21 в Днепре, как сообщали корреспонденты "Суспільне", в городе прогремели взрывы. Воздушное командование "Восток" позже сообщило, что в городе сбили управляемую авиационную ракету Х-59.