ua en ru
Пн, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской и Донецкой областях энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов, - ДТЭК

Понедельник 11 ноября 2024 10:24
UA EN RU
В Днепропетровской и Донецкой областях энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов, - ДТЭК Фото: в Днепропетровской и Донецкой областях энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденное в результате обстрелов энергетическое оборудование в Донецкой и Днепропетровской областях и возвращать людям свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Больше всего обновлений было в Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои. В частности, за вчера энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах более 700 семей.

Восстанавливать электричество в регионе становится все труднее из-за большой активности врага, однако энергетики продолжают работать, несмотря на все вызовы безопасности региона, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, вчера ремонтные бригады ДТЭК вернули свет в 16 домов жителей Днепропетровской области, обесточенных из-за обстрелов. Атаки врага на Днепропетровскую область тоже не стихают. Особенно страдает южная часть области, приближенная к зоне боевых действий.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетик возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 90 тысячам семей Днепропетровской области, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города