В Днепропетровской области появится новый город: где он

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления Верховной Рады об отнесении поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области к категории городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука .

Согласно документу, поселок Слобожанское может получить статус города. Окончательное решение должна принять Верховная Рада.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что изменение статуса откроет для громады новые возможности развития и усилит ее позиции в регионе.

"Для жителей это может принести дополнительные ресурсы и программы поддержки", - подчеркнул он.

Что известно о Слобожанском

Слобожанское - поселок городского типа в Днепровском районе Днепропетровской области, фактически примыкает к Днепру. Это административный центр Слобожанской громады, одна из крупнейших ОТГ области.

Ранее поселок назывался Юбилейный, но в 2016 году его переименовали в рамках декоммунизации. Слобожанское активно развивается: здесь сосредоточены жилые комплексы, предприятия, социальная инфраструктура. Из-за близости к Днепру оно часто рассматривается как современный пригородный центр с высокими темпами застройки и ростом населения.



Поселок Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области (скриншот: google.com/maps)