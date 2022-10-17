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В Днепропетровской области на вражеском боеприпасе подорвался трактор

Фото: трактор подорвался на мине в Днепропетровской области (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 17 октября, после обеда в Зеленодольской громаде Днепропетровской области на вражеском боеприпасе подорвался трактор.

Об этом заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Тракторист как раз проводил полевые работы. К счастью, мужчина не пострадал, повреждения получила сельскохозяйственная машина и навесное оборудование.

Кроме того, днем оккупанты атаковали Каменский район. Под удар попал объект энергетической инфраструктуры. На месте произошел пожар, удар вызвал масштабные разрушения.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Позже жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях электроэнергии. Такие меры приняли, чтобы предотвратить аварию.

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