RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области россияне дважды обстреляли подстанцию: пострадал спасатель

Фото: в Днепропетровской области атаковали россияне подстанцию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли удар по подстанции в Днепропетровской области. В результате повторного обстрела пострадал спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что оккупанты атаковали дроном подстанцию в Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар.

Ликвидировать последствия прибыли бойцы ГСЧС, в этот момент россияне повторно обстреляли подстанцию. В результате ранения получил спасатель, его доставили в больницу. Пожар был ликвидирован.

Также из-за обстрела одной из подстанций в Донецкой области было повреждено оборудование. Также из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.

В Минэнерго также сообщили, что за сутки на двух шахтах в Донецкой области останавливалась работа вентиляционных систем. На момент инцидента в шахтах находились 45 работников. Всех вывели на поверхность.

 

Обстрел Украины 18 августа

Этой ночью россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Оккупанты выпустили баллистические ракеты ("Искандер-М" и KN-23), управляемые и крылатые ракеты.

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять из восьми ракет и все восемь дронов. Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.

Россия пыталась двумя волнами атаковать Киев. В столице попаданий не было. Однако в Киевской области упали обломки, возник пожар. Были повреждены 16 домов, два разрушены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоДнепропетровская областьГСЧСВойна в УкраинеЭнергетики