Оккупанты ударили 6 дронами по Никополю, поврежден инфраструктурный объект

Российские захватчики сегодня утром, 11 июня, нанесли удар дронами-камикадзе по Никополю. Из-за вражеской атаки в городе был поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Отмечается, что по Никополю утром были запущены 6 ударных беспилотников.

Лукашук говорит, что последствия атак противника еще уточняются.

Кроме того, вчера вечером враг трижды ударил по Никопольскому району. В частности, оккупанты били из артиллерии по райцентру, и атаковали дроном-камикадзе по Марганецкой общине.

В Никополе из-за тех обстрелов были повреждены 3 частных дома и хозяйственное сооружение.

Последствия российских обстрелов по Никополю (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Российские удары по Никополю

Напомним, что российские террористы регулярно обстреливают Никополь Днепропетровской области. Этот город подвергается вражеским ударам так часто, в частности, из-за своей близости к временно оккупированному Энергодару Запорожской области.

Так, к примеру, 8 июня россияне атаковали в Никопольском районе спасателей, и из-за вражеской атаки был тяжело раненый.

За пару дней до этого войска РФ обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район, и один из дронов попал в рейсовый автобус, были разрушены инфраструктуры и пострадавшие.

Похожая ситуация произошла и 1 июня, когда в Никополе российский дрон атаковал маршрутку, и среди раненых был ребенок.