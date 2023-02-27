В Днепропетровской области работала ПВО: уничтожены дроны россиян

Сегодня, 27 февраля, вечером российские оккупанты снова выпустили дроны по Украине. Их заметили в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
"Взрывы, которые слышали жители области - это работа ПВО. Воздушным командованием "Восток" уничтожены два вражеских БПЛА", - написал он.
Более детальных подробностей вражеской атаки Лысак пока не раскрыл.
Обновлено 22:25
Воздушное командование "Восток" в Facebook подтвердило, что в его зоне ответственности были сбиты два дрона россиян.
Также отмечается, что, вероятно, для атаки были применены иранские дроны Shahed.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской и Запорожской областях 27 февраля вечером объявили воздушную тревогу. В местных Telegram-каналах сообщали о взрывах.
Также мы писали, что сегодня ночью из-за атаки дронами россиян погибли двое спасателей.
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