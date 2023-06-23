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В Днепропетровской области работает ПВО

Фото: в Днепропетровской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Днепропетровской области возможны взрывы. Работают системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВС Украины.

"В Днепропетровской области работает ПВО", - пояснили в Воздушных силах.

Военные отметили, что во время воздушной тревоги необходимо оставаться в укрытиях.

Ракетные удары по Украине

С мая российские войска активизировали попытки ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.

Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.

Заметим, что сейчас в Украине объявлена третья воздушная за сегодня. Во время ночной тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет.

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Днепропетровская областьВойна России против Украины