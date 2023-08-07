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В Днепропетровской области из-за обломков вражеской ракеты была ранена женщина

Фото: в Днепропетровской области из-за обломков вражеской ракеты была ранена женщина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия продолжает наносить обстрелы по территории Украины. В этот раз в результате сбития ракеты в Днепропетровской области пострадала женщина.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram .

По его словам, украинским военным в области за последние сутки удалось уничтожить два вражеских беспилотника и одну ракету.

Однако в результате падения обломков ракеты в Днепровском районе пострадала 34-летняя женщина. Она получила ссадины, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Кроме этого оккупанты нанесли удар по Никопольскому району. В результате этого один человек погиб и еще один получил ранения.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти каждый день атакуют Днепропетровскую область с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы, а избивают в основном по Никопольскому району.

Так, 3 августа россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии - повреждены две школы, а 31 июля оккупанты нанесли семь ударов по региону.

Также в ночь на 4 августа россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области - известно о двух раненых.

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