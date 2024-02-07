В Днепропетровской области из-за российской атаки есть разрушение, произошел пожар

Чиновник отметил, что также повреждены здания и автомобили в населенном пункте Новомосковского района.

"Ночью враг направил несколько беспилотников в Новомосковский район. Два "шахеда" сбили ПВК "Восход"", - рассказал начальник ОВА.

По его словам, пожар, возникший в результате атаки, спасатели оперативно потушили.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на среду в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

Как сообщалось, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.

Уже утром в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что войска РФ запустили в ночь на 7 февраля по Украине 15 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых 12 сбили силами и средствами ПВО.