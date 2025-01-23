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В Днепропетровской области 135 шахтеров были заблокированы под землей из-за аварии

Четверг 23 января 2025 00:21
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В Днепропетровской области 135 шахтеров были заблокированы под землей из-за аварии Фото: шахтеры застряли на глубине более 1300 метров (t.me/dsns_telegram/37326)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области после аварии под землей оказались заблокированными 135 шахтеров. Их всех спасли, аварию удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на одной из станций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона. В результате на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.

135 горняков были заблокированы в шахте из-за аварии (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать. Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.

Другой инцидент

Напомним, в июне 2024 года во Львовской области произошел обвал на шахте "Возрождение", которая расположена в селе Междуречье Червоноградского района. В результате инцидента погибли двое горняков.

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