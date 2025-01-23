В Днепропетровской области 135 шахтеров были заблокированы под землей из-за аварии
В Днепропетровской области после аварии под землей оказались заблокированными 135 шахтеров. Их всех спасли, аварию удалось ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на одной из станций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона. В результате на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.
"Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать. Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.
Другой инцидент
Напомним, в июне 2024 года во Львовской области произошел обвал на шахте "Возрождение", которая расположена в селе Междуречье Червоноградского района. В результате инцидента погибли двое горняков.
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