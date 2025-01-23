В Дніпропетровській області 135 шахтарів були заблоковані під землею через аварію
У Дніпропетровській області після аварії під землею опинились заблокованими 135 шахтарів. Їх всіх врятували, аварію вдалось ліквідувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Як розповіли у Державній служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталась на одній із станцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону. Внаслідок цього на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.
"Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати. Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими", - йдеться у повідомленні.
Інший інцидент
Нагадаємо, в червні 2024 року У Львівській області стався обвал на шахті "Відродження", яка розташована у селі Межиріччя Червоноградського району. В результаті інциденту загинули двоє гірників.
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