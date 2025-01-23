В Дніпропетровській області 135 шахтарів були заблоковані під землею через аварію

У Дніпропетровській області після аварії під землею опинились заблокованими 135 шахтарів. Їх всіх врятували, аварію вдалось ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Як розповіли у Державній служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталась на одній із станцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону. Внаслідок цього на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

135 гірників були заблоковані в шахті через аварію (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати. Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими", - йдеться у повідомленні.