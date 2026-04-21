На Днепропетровщине пьяный мужчина бросался гранатами в полицейских, есть раненые

Пятеро правоохранителей получили ранения, когда пьяный местный житель бросил в них две гранаты во время задержания на Днепропетровщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 21 апреля в 06:30 в селе Николаевка Синельниковского района.
В полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины. Сообщалось, что он пьян и заявляет, что имеет при себе две гранаты.
На место выехали полицейские Синельниковского районного управления и начали переговоры.
Фото: граната, которая не сдетонировала (t.me_gunpvdp)
Во время разговора мужчина заявил, что открыл газ в помещении, чем создал реальную опасность для соседних домов. Полицейские решили задержать его, чтобы не допустить большей беды.
"В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Одна из них не сработала, другая взорвалась", - сообщили в полиции.
Пятеро полицейских получили ранения. Нарушитель задержан - он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, ранее на Закарпатье мужчина похитил женщину с младенцем и открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. Нападавшего обезвредили.
Как сообщало РБК-Украина, в Чернигове нашли мертвым полицейского. Правоохранители уже установили обстоятельства его гибели.