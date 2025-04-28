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В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых населенных пунктов: детали

Понедельник 28 апреля 2025 20:37
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В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых населенных пунктов: детали Фото: Эвакуация семей с детьми (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В некоторых населенных пунктах Межевской громады Днепропетровской области объявили эвакуацию семей с детьми. Людей просят взять с собой документы, а также необходимые вещи.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Межевскую сельскую территориальную общину.

С 25 апреля 2025 года в отдельных селах Межевской громады Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация для семей с детьми. Решение принято по распоряжению начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Эвакуация касается жителей сел Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка, которые должны покинуть эти населенные пункты принудительно.

Процесс эвакуации будет организован по предварительному согласованию даты и времени выезда, с обязательной регистрацией в сборном пункте в Межевой. Людям необходимо взять с собой важные документы, деньги, медикаменты, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: (05630) 60428 и (066) 913 1345.

Напомним, 11 февраля народные депутаты приняли за основу законопроект №12353, который предусматривает обязательную эвакуацию детей из зон боевых действий. Этот законопроект изменит законодательство, регулирующее эвакуацию населения во время военного положения.

РБК-Украина также рассказывало, что в Донецкой области расширена зона принудительной эвакуации для семей с детьми из-за усиления вражеских обстрелов. В новые населенные пункты, из которых эвакуируют детей с родителями, входят села и поселки нескольких громад. Сейчас в этих районах проживает около 500 детей.

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Днепропетровская область Эвакуация
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