Главная » Жизнь » Общество

На Днепропетровщине из-за боевых действий изменено расписание поездов: что нужно знать

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 07:21
UA EN RU
На Днепропетровщине из-за боевых действий изменено расписание поездов: что нужно знать Иллюстративное фото: поезд Укрзализныци (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменен и задержан ряд поездов. Пассажиров призывают внимательно следить за расписанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В понедельник, 17 ноября 2025 года, в связи с влиянием боевых действий в регионе, временно не будут курсировать поезда Днепропетровщины.

В частности, приостановлено движение следующих рейсов:

  • №6272 Синельниково-1 - Павлоград-1;
  • №6277 Павлоград-1 - Синельниково-1.

Для пассажиров доступны альтернативные маршруты:

  • №6280 Синельниково-1 - Павлоград-1;
  • №6291 Павлоград-1 - Синельниково-1

Также сообщается, что поезд №6008 Вольногорск - Пятихатки - Днепр следует с задержкой около 30 минут. Время движения может меняться в зависимости от ситуации, поэтому пассажирам советуют внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.

Управление железных дорог призывает граждан планировать поездки заранее и учитывать возможные изменения в расписании из-за влияния боевых действий на региональные железнодорожные маршруты.

Удары по железной дороге

Напомним, что в последнее время российские оккупационные войска активизировали атаки по украинской железной дороге.

Так, 12 ноября из-за атаки дронов погиб сотрудник "Укрзализныци". Это произошло во время его дежурства на одном из инфраструктурных объектов железной дороги.

А в ночь на 11 ноября россияне нанесли удар по депо "Укрзализныци" на юге Одесской области.

Кроме того, в октябре на Сумщине из-за обстрелов были повреждены железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. Тогда "Укрзализныця" сообщала об остановке движения нескольких поездов.

