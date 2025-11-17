На Днепропетровщине из-за боевых действий изменено расписание поездов: что нужно знать

Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменен и задержан ряд поездов. Пассажиров призывают внимательно следить за расписанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В понедельник, 17 ноября 2025 года, в связи с влиянием боевых действий в регионе, временно не будут курсировать поезда Днепропетровщины.

В частности, приостановлено движение следующих рейсов:

№6272 Синельниково-1 - Павлоград-1;

№6277 Павлоград-1 - Синельниково-1.

Для пассажиров доступны альтернативные маршруты:

№6280 Синельниково-1 - Павлоград-1;

№6291 Павлоград-1 - Синельниково-1

Также сообщается, что поезд №6008 Вольногорск - Пятихатки - Днепр следует с задержкой около 30 минут. Время движения может меняться в зависимости от ситуации, поэтому пассажирам советуют внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.

Управление железных дорог призывает граждан планировать поездки заранее и учитывать возможные изменения в расписании из-за влияния боевых действий на региональные железнодорожные маршруты.