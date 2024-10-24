Силовой данк второгодки "Шарлотта" заложил фундамент победы в Техасе: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

22-летний защитник с навыками форварда покорил эпизодом в стартовой четверти противостояния с "Хьюстоном". Он получил передачу Болла на ход и в окружении двух оппонентов вколотил одной правой сверху.

Стараний Миллера и компании хватило для выездной победы на старте сезона (110:105). В ночь на субботу "Хорнетс" продолжат регулярный чемпионат вояжем в Атланту. В свою очередь "Рокетс" в тот же день примут "Мемфис".

Миллер провел на паркете менее 11-ти минут. За отведенное время он успел набрать 6 очков, сделал 1 подбор и отдал 1 ассист. Самым результативным в поединке стал упомянутый Ламело Болл, которому покорился дабл-дабл (34+8+11).

Кто такой Брендон Миллер

Уроженец Нэшвилла, на студенческом уровне выступал за "Алабаму Кримсон Тайд". Выбран "Шарлоттом" под вторым номером драфта НБА-2023.

Дебютировал на уровне ассоциации осенью прошлого года. Персональный рекорд результативности установил в феврале, набрав 35 очков против "Индианы". Средние цифры в премьерном сезоне – 17.3 очков, 4.3 подбора, 2.4 передачи и 0.9 перехватов за более чем 32 минуты в игре.

Вырос в спортивной семье. Отец играл в американский футбол в колледже, а старший брат занимался баскетболом. Зимой 2023-го попал в скандал со смертельным использованием оружия его другом, но отделался испугом.