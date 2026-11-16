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Днепр полностью остался без света из-за ударов РФ

18:57 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Днепре серьезные проблемы со светом (Getty Images)

Удары россиян по энергетическим энергообъектам области вызвали масштабные отключения света. Днепр полностью обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что на фоне ударов россиян по энергетике особенно сложная ситуация возникла в Днепре.

"После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов", - добавили в ДТЭК.

Энергетики уже начали возвращать электроэнергию системам водо- и теплоснабжения, а также социальным объектам.

В компании предупредили, что повторные удары российских оккупантов могут тормозить процесс восстановления подачи света.

Обновлено 19:00

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что из-за российских ударов без света осталось "чуть ли не полгорода".

"Фактически это шестой блэкаут за последние две недели", - сказал он.

Удары РФ

Напомним, российские оккупанты уже больше месяца бьют по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По состоянию на сегодня известно, что самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.

В "Укрэнерго" отмечали, что энергетики уже приступили к ремонтным работам. В первую очередь свет будут возвращать для объектов критической инфраструктуры.

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