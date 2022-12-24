RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Днепр вернулся к плановым графикам отключений: в городе заработает внешнее освещение

Фото: в Днепре заработает наружное освещение (gorod.dp.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Днепре будет частично работать внешнее освещение, поскольку город снова вошел в график плановых, а не аварийных отключений электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.

Внешнее освещение будет работать для безопасности и удобства горожан. Общее количество светильников в работе не будет превышать 30%.

Также сообщается, что плановый режим работы уличного освещения - до 21:00, мостов - до 00:00.

Городской совет также отмечает, что включение наружного освещения будет способствовать уменьшению разбойных нападений, ДТП и фактов порчи имущества.

При этом дальнейшая работа наружного освещения будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области возвращают графики отключений света. В области действуют три очереди: две с электричеством и одна обесточенная.

Тем временем в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроЭлектроэнергия