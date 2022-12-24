Днепр вернулся к плановым графикам отключений: в городе заработает внешнее освещение

Внешнее освещение будет работать для безопасности и удобства горожан. Общее количество светильников в работе не будет превышать 30%.

Также сообщается, что плановый режим работы уличного освещения - до 21:00, мостов - до 00:00.

Городской совет также отмечает, что включение наружного освещения будет способствовать уменьшению разбойных нападений, ДТП и фактов порчи имущества.

При этом дальнейшая работа наружного освещения будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области возвращают графики отключений света. В области действуют три очереди: две с электричеством и одна обесточенная.

Тем временем в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

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