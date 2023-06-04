"Днепр-1" минимально переиграл "Кривбасс" и пробился в квалификацию Лиги чемпионов

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

"Минай" – "Заря" – 0:3

Голы: Русин, 8, 57, Батагов, 25

Нереализованный пенальти: Русин, 40 (С)

"Днепр-1" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Бланко, 73

Луганчанам удалось забить быстрый мяч на Закарпатье. На 8-й минуте Шахов классной передачей вывел Русина на ударную позицию, а тот ушел в сторону от вратаря и пробил в ближний угол. В середине же тайма Батагов результативно сыграл на добивании после углового.

Перед перерывом Русин мог сделать счет разгромным, но не переиграл голкипера с пенальти. Однако нападающий реабилитировался во втором тайме. Он ворвался в штрафную после комбинации Батагова с Булецой и хладнокровно переиграл Кемкина. Больше команды не забивали.

В свою очередь "спортклубовцы" с командой Юрия Вернидуба начали инертно. Кое-какие возможности начали появляться уже во второй половине тайма. Вот днепровец Довбик освободился от опеки и пробил мимо дальнего угла. В ответ криворожец Капич пытался закрутить мяч под штангу, но сфера прошла мимо ворот.

Несколько активнее вторую половину попытался начать "Днепр-1". Впрочем, постепенно игра выровнялась, а основные события разворачивались между двумя штрафными площадками. Тем неожиданнее стал гол – Бланко на 73-й минуте мастерски замкнул прострел Когута. Этот забитый мяч стал единственным во встрече.

Итак, "Днепр-1" и "Заря" по итогам сезона набрали по 67 очков. Обладатель путевки в квалификацию Лиги чемпионов определился по дополнительным показателям. "Спортклубовцы" переиграли луганчан в очных поединках (3:0, 1:2), поэтому сыграют в главном еврокубке.