"Днепр", "Кременчуг" и "Сокол" одержали разгромные победы в чемпионате Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Днепр" – "Киев" – 7:3 (5:2, 0:1, 2:0)

Шайбы: Кобильник, 1:00, 11:31, Дворник, 7:07, Ревука, 10:10, Целогородцев, 10:25, 56:44, Ратушный, 57:40 – Бондаренко, 16:30, 19:57, Попович, 24:05

"Кременчуг" – "Харьковские Берсерки" – 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Шайбы: Кривенко, 10:00, 24:20, Середницкий, 13:00, Кривошапкин, 14:00, 28:20, Геворкян, 23:00, Б. Андрющенко, 26:30, Лялька, 38:54, Брага 44:30 – Кашевко, 51:01

"Легион" – "Сокол" – 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Шайбы: Г. Симчук, 02:18, 24:34, Чердак, 07:45, Вал. Алексюк, 18:18, Янишевский, 29:59

На арене в Калуше "Днепр" сделал весомую заявку на итоговый успех, забросив пять (!) шайб в стартовые 11 минут. Но при счете 5:0 в свою пользу "щуки" расслабились и потеряли бдительность. Как следствие, "Киев" еще до конца первого периода успел забить дважды усилиями Бондаренко.

А на старте второго киевляне шокировали болельщиков "Днепра" третьим голом. Это опытный Попович решился бросить от синей линии и оставил не у дел Захарченко – 5:3. Однако, в финальном периоде "щуки" овладели ситуацией – шайбы Целогородцева и Ратушного в большинстве обеспечили херсонцам третью победу на старте сезона.

В свою очередь "Кременчуг" просто смял харьковчан. В середине первого периода хозяева шокировали "Берсерок" тремя шайбами ​​в течение пяти минут. Голами отличились Кривенко, Середницкий и Кривошапкин.

Еще пять шайб вице-чемпион добавил во второй 20-минутке. На финальный период главной интригой оставалось сохранение "сухой" серии голкипера "Кременчуга" Кучера. Он еще не пропускал в нынешнем сезоне, но нападающий гостей Кашевко реализовал выход 1 в 0, когда "Берсерки" играли в меньшинстве.

Наконец во втором матче дня на Прикарпатье "Сокол" устроил разгром местной команде. Судьба "Легиона" была решена уже в первом периоде. Открыл счет 16-летний Гавриил Симчук, реализовавший большинство киевлян. Впервые за "соколят" забил Чердак, а третьим голеадором стал Валентин Алексюк.

Еще две шайбы столичный клуб забросил во второй 20-минутке. Отличились тот же Симчук и Янишевский. Героями второй половины поединка стали вратари. Киевлянин Сердюк оформил первый во взрослой карьере шат-аут. А 17-летний голкипер "Легиона" Арипов появился на льду после пятой шайбы и сохранил ворота калушан на замке.

Турнирное положение команд: "Кременчуг", "Днепр" по 9 очков, "Сокол" – 6, "Харьковские "Берсерки" – 2, "Киев" – 1, "Легион" – 0. Чемпионат Украины продолжится матчами в воскресенье, 16 октября.