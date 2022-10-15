"Дніпро", "Кременчук" і "Сокіл" здобули розгромні перемоги в чемпіонаті України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Дніпро" – "Київ" – 7:3 (5:2, 0:1, 2:0)

Шайби: Кобильник, 1:00, 11:31, Дворник, 7:07, Ревука, 10:10, Целогородцев, 10:25, 56:44, Ратушний, 57:40 – Бондаренко, 16:30, 19:57, Попович, 24:05

"Кременчук" – "Харківські Берсерки" – 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Шайби: Кривенко, 10:00, 24:20, Середницький, 13:00, Кривошапкін, 14:00, 28:20, Геворкян, 23:00, Б. Андрющенко, 26:30, Лялька, 38:54, Брага, 44:30 – Кашевко, 51:01

"Легіон" – "Сокіл" – 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Шайби: Г. Сімчук, 02:18, 24:34, Чердак, 07:45, Вал. Алексюк, 18:18, Янішевський, 29:59

На арені в Калуші "Дніпро" зробив вагому заявку на підсумковий успіх, закинувши п'ять (!) шайб у стартові 11 хвилин. Та за рахунку 5:0 на власну користь "щуки" розслабилися і втратили пильність. Як наслідок, "Київ" ще до кінця першого періоду встиг забити двічі зусиллями Бондаренка.

А на старті другого кияни шокували вболівальників "Дніпра" третім голом. Це досвідчений Попович наважився кинути від блакитної лінії та залишив поза справами Захарченка – 5:3. Однак, у фінальному періоді "щуки" опанували ситуацію – шайби Целогородцева та Ратушного в більшості забезпечили херсонцям третю перемогу на старті сезону.

Натомість "Кременчук" просто зім'яв харків'ян. У середині першого періоду господарі шокували "Берсерок" трьома шайбами впродовж п'яти хвилин. Голами відзначилися Кривенко, Середницький і Кривошапкін.

Ще п'ять шайб віце-чемпіон додав у другій 20-хвилинці. Тож на фінальний період головною інтригою залишалося збереження "сухої" серії голкіпера "Кременчука" Кучера. Він ще не пропускав у нинішньому сезоні, та нападник гостей Кашевко реалізував вихід 1 в 0, коли "Берсерки" грали в меншості.

Нарешті в другому матчі дня на Прикарпатті "Сокіл" влаштував розгром місцевій команді. Доля "Легіона" була вирішена вже в першому періоді. Відкрив рахунок 16-річний Гавриїл Сімчук, який реалізував більшість киян. Вперше за "соколят" забив Чердак, а третім голеадором став Валентин Алексюк.

Ще дві шайби столичний клуб закинув у другій 20-хвилинці. Відзначилися той же Сімчук і Янішевський. Героями другої половини поєдинку стали воротарі. Киянин Сердюк оформив перший у дорослій кар'єрі шатаут. А 17-річний голкіпер "Легіона" Аріпов з'явився на льоду після п'ятої шайби й зберіг ворота калушан на замку.

Турнірне становище команд: "Кременчук", "Дніпро" по 9 очок, "Сокіл" – 6, "Харківські "Берсерки" – 2, "Київ" – 1, "Легіон" – 0. Чемпіонат України продовжиться матчами в неділю, 16 жовтня.