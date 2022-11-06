RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Днепр-1" одержал волевую победу над "Минаем" с тремя голами за 8 минут

Фото: "Днепр-1" еще не знал поражений в сезоне 2022/23 УПЛ (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой для "Днепра-1" завершился матч 11-го тура отечественной Премьер-лиги против закарпатского "Миная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Днепр-1" – "Минай" – 3:1

Голы: Сарапий, 66, Гуцуляк, 67, Амаш, 74 – Воробчак, 62

Со стартовых минут моделью матча неожиданно стала игра на встречных курсах. После нескольких атакующих выпадов "спортклубовцев" свои подходы к воротам организовали и закарпатцы. Первый момент был у "Днепра-1" – Довбик в пределах штрафной сбросил Амашу, а тот в падении пробил в штангу!

"Минай" ответил моментом Твердохлеба. Хавбек номинальных гостей получил пас от Кулиева, но попал не в ворота, а в голкипера Валефа. На 26-й минуте снова сработала связка Довбик-Амаш. Первый прострелил, а второй замыкал дальнюю стойку – немного неточно.

Еще один момент днепровцы упустили перед перерывом. Это Пихаленок оказался на ударной позиции после передачи Амаша с левого фланга и пробил в падении с центра штрафной. Однако Бандура справился с выстрелом хавбека.

В начале второй половины днепряне пытались прибавить в активности. Вот на 55-й минуте Сарапий подключился к атаке, но его удар головой после флангового навеса Амаша разминулся с воротами. Наказание было почти мгновенным.

Через семь минут "Минай" оформил хрестоматийное взятие ворот. Немчанинов вырезал подачу с левого фланга, Колесник во вратарском продлил на дальнюю стойку, где Воробчак хладнокровно замкнул комбинацию – 0:1!

"Днепр-1", однако, отреагировал как подобает лидеру первенства. "Спортклубовцы" не сникли, а удвоили усилия и через каких-то пять (!) минут уже были впереди. Сначала Сарапий головой точно замкнул навес Амаша с углового. А потом выстрелил джокер Кучера.

Гуцуляк только что появился на поле, как стал героем хозяев. Момент для него создал Бузанелло – бразилец с левого угла штрафной выложил мяч на украинца, а ему только оставалось на дальней стойке уверенно пробить – 2:1.

Закрыть все вопросы о победителе дуэли днепрянам удалось на 74-й минуте. Теперь Гуцуляк взял на себя роль ассистента. Он накрутил защитника на входе в штрафную зону "Миная" и прострелил в центр на Амаша, который в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Эта победа позволила "Днепру-1" восстановить 5-очковое преимущество над "Шахтером" наверху УПЛ. У "спортклубовцев" 28 очков в активе после десяти матчей. "Горняки" провели на поединок меньше. "Минай" остался во второй половине таблицы (9 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Ингулец" дома с дублем Сикана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1