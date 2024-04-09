"Днепр-1" закрыл тур УПЛ результативной ничьей против "Зари"

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Днепр-1" – "Заря" – 2:2

Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кирюханцев, 55, Горбач, 62

К середине первого тайма соперники успели обменяться полумоментами. Днепровец Гуцуляк после разворота пробил в руки Сапутину. Зато луганец Башич после стенки с Волошином ударил под перекладину – Волынец вытащил.

Перед перерывом произошел второй размен упущенными возможностями. Вингер "Днепра-1" Гуцуляк коварным ударом из пределов штрафной не смог переиграть голкипера. В ответ крайний "Зари" Антюх хрестоматийно сместился в центр с фланга и пробил в руки Волынцу.

После безголевой первой 45-минутки команды выдали ударные пятнадцать с лишним минут на старте второй. Хозяева поля наказали луганчан двумя забитыми мячами. Сначала Сваток сыграл на добивании после сэйва Сапутина, парировавшего удар Адамюка после стандарта. А потом Гуцуляк замкнул ближнюю штангу с углового.

"Заря", однако, не сникла и сразу взялась за камбэк. На 55-й минуте Кирюханцев получил передачу от Бутко и перебросил мяч через вратаря в дальний угол. Ошибся в этой ситуации центрбек Сарапий.

Следующие два выпада луганчан нивелировал Волынец. Он вытащил удар Горбача головой с нескольких метров, а затем парировал выстрел Чурко из-за пределов штрафной. Но с еще одним ударом Горбача не справился и он – нападающий головой в падении замкнул навес Антюха с левого фланга.

Финальные 15 игровых минут командам пришлось играть два часа. Матч дважды прерывала воздушная тревога, поэтому темп поединка упал, а игра разбилась на микроэпизоды. Победу в таком противостоянии никто вырвать не смог.