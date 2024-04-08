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"Динамо" сенсационно упустило победу над ЛНЗ

Киев, Понедельник 08 апреля 2024 17:31
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"Динамо" сенсационно упустило победу над ЛНЗ Фото: Андрей Ярмоленко гол забил, но победу "бело-синим" не принес (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" расписало ничью с черкасским ЛНЗ в 23-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Динамо" – ЛНЗ – 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 – Салиху, 40

С первых минут столичный гранд взял мяч под контроль. Первый момент в составе киевлян упустил Ванат, который головой пробил выше ворот после углового. А на 15-й минуте "Динамо" повело в счете – Ярмоленко из пределов штрафной перебросил мяч через кипера в быстрой контратаке.

Забитый мяч добавил хозяевам уверенности. Подопечные Александра Шовковского продолжили нагнетать опасность у владений Кучеренко. В частности, вратарь ЛНЗ среагировал на удар Бражко с линии штрафной. Впоследствии Ванат пробил прямиком в голкипера после заброса Кабаева.

Впрочем, перед перерывом ЛНЗ неожиданно сравнял счет. Помогли черкащанам стандарт и ошибка второго вратаря "Динамо". Нещерет вышел на перехват подачи Рыбалки, но не удержал мяч в руках и позволил Салиху из пределов вратарского протолкнуть сферу в сетку.

Во второй половине киевляне продолжили владеть инициативой. Однако с реализацией тех немногих моментов, которые создали "бело-синие", возникли проблемы. Вот Шапаренко со штрафного закрутил мяч мимо штанги. Затем Ванат не смог акцентированно пробить после передачи Тымчика. В ответ Эйнел пробил в руки Нещерету из пределов штрафной зоны.

На 72-й минуте "Динамо" откровенно повезло. Яшари с дистанции с рикошетом от Дячука отправил мяч выше перекладины. Запахло жареным, поэтому Шовковский решился снять Бражко и выпустить второго форварда – юного Пономаренко. Однако героем хозяев должен был стать Ванат, который в финальные минуты дважды размял Кучеренко в перспективных ситуациях.

В конце концов, матч завершился ничьей. "Динамо" набрало 45 очков и осталось третьим в турнирной таблице УПЛ. Тем временем ЛНЗ обошел "Колос" из Ковалевки и поднялся на 9-е место (26 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" во Львове одолел "Рух" в центральном поединке тура.

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