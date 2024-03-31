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"Днепр-1" на выезде одолел "Колос" и остался в топ-3 Премьер-лиги

Киевская область, Воскресенье 31 марта 2024 20:45
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"Днепр-1" на выезде одолел "Колос" и остался в топ-3 Премьер-лиги Фото: "Хлеборобы" потерпели домашнее поражение (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Ковалевский "Колос" уступил "Днепру-1" в 22-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Колос" – "Днепр-1" – 0:2

Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 64

"Спортклубовцы" оформили по забитому мячу в каждом из таймов. Подопечным Юрия Максимова удалось оформить быстрый гол. Уже на 2-й минуте днепровцы разыграли классную комбинацию, на финише которой Пихаленок классно пробил в верхний угол после передачи Филиппова.

Хозяева поля пришли в себя ближе к перерыву. Самый реальный момент сравнять счет упустил Ильин. Хавбек "хлеборобов" поборолся с двумя защитниками и нанес удар в створ ворот. Волынец среагировал на удар.

Со стартом второй половины "Днепр-1" снова перехватил инициативу. Давление "спортклубовцев" принесло плоды на 64-й минуте. Пихаленок передачей из глубины поля нашел Гуцуляка, а тот элегантно переиграл голкипера ковалевцев и удвоил преимущество гостей.

В финальные полчаса команда Максимова вполне могла сделать счет разгромным. В частности, дважды в атакующих выпадах "Днепра-1" сработала двухходовка Филиппов-Гуцуляк. Но в обоих случаях на высоте оказался вратарь "Колоса" Фесюна, так что цифры на табло больше не изменились.

"Днепр-1" набрал 42 очка и продолжил преследовать "Шахтер" и "Кривбасс" наверху турнирной таблицы УПЛ (по 46 пунктов). Тем временем "Колос" остался на 10-й строчке (24 очка). В следующем парни Максимова 9 апреля встретятся с луганской "Зарей".

К слову, ранее "Динамо" разгромило "Ворсклу" в гостях в четырехчасовом поединке.

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