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"Дніпро-1" на виїзді здолав "Колос" і залишився в топ-3 Прем'єр-ліги

Київська область, Неділя 31 березня 2024 20:45
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"Дніпро-1" на виїзді здолав "Колос" і залишився в топ-3 Прем'єр-ліги Фото: "Хлібороби" зазнали домашньої поразки (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Ковалівський "Колос" поступився "Дніпру-1" в 22-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Колос" – "Дніпро-1" – 0:2

Голи: Піхальонок, 2, Гуцуляк, 64

"Спортклубівці" оформили по забитому м'ячу в кожному з таймів. Підопічним Юрія Максимова вдалося оформити швидкий гол. Уже на 2-й хвилині дніпровці розіграли класну комбінацію, на фініші якої Піхальонок класно пробив у верхній кут після передачі Філіппова.

Господарі поля прийшли до тями ближче до перерви. Найреальніший момент зрівняти рахунок змарнував Ільїн. Хавбек "хліборобів" поборовся з двома оборонцями та завдав удару в рамку воріт. Волинець зреагував на удар.

Зі стартом другої половини "Дніпро-1" знову перехопив ініціативу. Тиск "спортклубівців" приніс плоди на 64-й хвилині. Піхальонок передачею з глибини поля знайшов Гуцуляка, а той елегантно переграв голкіпера ковалівців і подвоїв перевагу гостей.

У фінальні півгодини команда Максимова цілком могла зробити рахунок розгромним. Зокрема, двічі в атакувальних випадах "Дніпра-1" спрацювала двоходівка Філіппов-Гуцуляк. Та в обох випадках на висоті опинився воротар "Колоса" Фесюна, тож цифри на табло більше не змінилися.

"Дніпро-1" набрав 42 очки і продовжив переслідувати "Шахтар" і "Кривбас" нагорі турнірної таблиці УПЛ (по 46 пунктів). Тим часом "Колос" залишився на 10-й сходинці (24 очки). У наступному хлопці Максимова 9 квітня зустрінуться з луганською "Зорею".

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Ворсклу" в гостях у чотиригодинному поєдинку.

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