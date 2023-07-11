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"Днепр-1" переманил лидера середняка УПЛ

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Ужгород, Вторник 11 июля 2023 10:29
"Днепр-1" переманил лидера середняка УПЛ Фото: Максим Третьяков ушел на повышение (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

"Александрия" согласилась продать в "Днепр-1" лучшего бомбардира команды Максима Третьякова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний нападающий завершил переход в ряды вице-чемпиона Украины. Он стал пятым новичком "спортклубовцев" после Мысака, Мирошниченко, Горина и Кравца.

Третьяков заключил с "Днепром-1" контракт на три года. "Александрия" получила за одного из лидеров 400 тысяч евро. В рядах "желто-черных" он провел 4 сезона. В рамках Премьер-лиги Третьяков провел 92 матча, в которых забил 25 мячей.

Уроженец Николаевской области на самом высоком уровне дебютировал в составе харьковского "Металлиста" в сезоне 2015/16. Позже защищал цвета одесского "Черноморца" и словацкой "Дунайской Стреды". Сыграл 12 поединков в составе сборной Украины U-21.

Накануне ФИФА отказалась признать "Днепр-1" правопреемником "Днепра". Функционеры закрыли производство по заявлению бразильца Пико. Защитник пытался взыыскать задолженные падшим грандом деньги с нового клуба.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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