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"Днепр-1" – "Панатинаикос": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов

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Кошице, Воскресенье 23 июля 2023 18:19
"Днепр-1" – "Панатинаикос": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов Фото: "Днепр-1" будет дебютировать в Лиге чемпионов (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2023/24 между "Днепром-1" и афинским "Панатинаикосом" рассудит бригада арбитров из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Днепр-1" – "Панатинаикос" состоится 25 июля в словацком Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

38-летний рефери Даниэле Киффи будет обслуживать поединок "спортклубовцев" и греческого гранда. Его соотечественники Альберто Тегони и Валерио Коларосси помогут в роли лайнсменов. Четвертый рефери – Эрманно Феличиани.

Киффи будет дебютировать на уровне Лиги чемпионов. В прошлом году он отработал на двух матчах Лиги конференций. В ставшем юбилейным – десятым – на высшем уровне сезоне 2022/23 арбитр отсудил 15 матчей Серии А. В них он показал 67 желтых и 2 прямых красных карточки, а также дважды назначил одиннадцатиметровые.

24 июля УЕФА проведет жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Там определится соперник для победителя противостояния "Днепра-1" и "Панатинаикоса". Им станет одна из четверки команд в составе шотландского "Рейнджерс", португальской "Браги", нидерландского ПСВ и французского "Марселя".

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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