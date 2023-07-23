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"Дніпро-1" – "Панатінаїкос": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги чемпіонів

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Кошице, Неділя 23 липня 2023 18:19
"Дніпро-1" – "Панатінаїкос": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги чемпіонів Фото: "Дніпро-1" дебютуватиме в Лізі чемпіонів (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2023/24 між "Дніпром-1" і афінським "Панатінаїкосом" розсудить суддівська бригада з Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Дніпро-1" – "Панатінаїкос" відбудеться 25 липня у словацькому Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

38-річний рефері Даніеле Кіффі обслуговуватиме поєдинок "спортклубівців" і грецького гранда. Його співвітчизники Альберто Тегоні та Валеріо Колароссі допоможуть у ролі лайнсменів. Четвертий рефері – Ерманно Фелічіані.

Кіффі дебютуватиме на рівні Ліги чемпіонів. Торік він відпрацював на двох матчах Ліги конференцій. У сезоні 2022/23, який став ювілейний – десятим – на найвищому рівні, арбітр відсудив 15 матчів Серії А. У них він показав 67 жовтих і 2 прямі червоні картки, а також двічі призначив одинадцятиметрові.

24 липня УЄФА проведе жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Там визначиться суперник для переможця протистояння "Дніпра-1" та "Панатінаїкоса". Ним стане хтось із четвірки команд у складі шотландського "Рейнджерс", португальської "Браги", нідерландського ПСВ і французького "Марселя".

До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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