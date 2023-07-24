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"Днепр-1" получил потенциального соперника в Лиге чемпионов: исторический гранд с украинцем

Фото: "Марсель" ждет победителя противостояния с участием "Днепра-1" (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорцив

Серебряный призер украинской Премьер-лиги "Днепр-1" в случае победы над греческим "Панатинаикосом" встретится с марсельским "Олимпиком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка очередной стадии главного еврокубка. Вероятного соперника получили и "спортклубовцы".

Подопечные Александра Кучера в 3-м раунде квалификации могут встретиться с "Марселем". Чтобы сыграть против команды Руслана Малиновского, "Днепр-1" обязан пройти "Панатинаикос" из столицы Греции. Матчи против афинян сыграют 25 июля и 1 августа.

В свою очередь против "Олимпика" победитель противостояния будет играть домашний поединок 8 или 9 августа. Ответный матч сыграют на марсельском стадионе "Велодром" 15 августа. Далее для выхода в групповой этап Лиги чемпионов предстоит преодолеть плей-офф квалификации.

Если "Днепр-1" уступит "Панатинаикосу", то сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Потенциальный соперник во втором по рангу еврокубке тоже известен. Им станет пражская "Славия".

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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