"Днепр-1" получил потенциального соперника в Лиге чемпионов: исторический гранд с украинцем

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка очередной стадии главного еврокубка. Вероятного соперника получили и "спортклубовцы".

Подопечные Александра Кучера в 3-м раунде квалификации могут встретиться с "Марселем". Чтобы сыграть против команды Руслана Малиновского, "Днепр-1" обязан пройти "Панатинаикос" из столицы Греции. Матчи против афинян сыграют 25 июля и 1 августа.

В свою очередь против "Олимпика" победитель противостояния будет играть домашний поединок 8 или 9 августа. Ответный матч сыграют на марсельском стадионе "Велодром" 15 августа. Далее для выхода в групповой этап Лиги чемпионов предстоит преодолеть плей-офф квалификации.

Если "Днепр-1" уступит "Панатинаикосу", то сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Потенциальный соперник во втором по рангу еврокубке тоже известен. Им станет пражская "Славия".