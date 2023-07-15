"Днепр-1" оформил переход вратаря сборной Украины
Украинский голкипер Евгений Волынец сменил ковалевский "Колос" на ряды вице-чемпиона Украины "Днепра-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
29-летний страж ворот стал очередным новичком серебряного призера предыдущего сезона Премьер-лиги. Новичок "спортклубовцев" провел 5 лет в составе "хлеборобов".
Волынец подписал с "Днепром-1" контракт на 3 года. Трансфер кипера обошелся вице-чемпиону Украины ориентировочно в 400 тысяч евро. За место в основе днепровцев он будет конкурировать с Валефом, Мысаком и Юрчуком.
Ранее ФИФА отказалась признать "Днепр-1" правопреемником "Днепра". Функционеры закрыли производство по заявлению бразильца Пико. Защитник пытался взыскать задолженные падшим грандом деньги с нового клуба.
Кто такой Евгений Волынец
Уроженец Канева, воспитанник киевского "Динамо". На взрослом уровне дебютировал в резервной команде столичного гранда.
За "Динамо-2" провел три сезона в Первой лиге. Перед кампанией 2016/17 переехал в харьковский "Гелиос". В рядах "солнечных" отыграл год и перешел в "Колос". В Киевской области провел 5 последующих сезонов, сыграв 100 матчей во всех турнирах (39 – "сухие").
В 2022 году впервые получил вызов в сборную Украины, но пока не дебютировал за "сине-желтых". Зато был запасным вратарем в матчах Лиги наций против Армении и Шотландии.
К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.
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