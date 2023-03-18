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"Днепр-1" минимально переиграл "Верес" и догнал "Шахтер" наверху УПЛ

Фото: "Спортклубовцы" празднуют взятие ворот (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Выездной победой над ровненским "Вересом" завершился матч 18-го тура отечественной Премьер-лиги для "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Верес" – "Днепр-1" – 0:1

Гол: Пихаленок, 10

Активный старт "спортклубовцев" позволил забить быстрый мяч. Опасность пришла с левого фланга на 10-й минуте. С метров 15-ти Пихаленок пробил в касание и попал в угол ворот ровенчан.

Еще две возможности "Днепр-1" упустил в середине тайма после того, как момент сравнять счет не использовал Дахновский. Сначала Довбик пробил головой в угол ворот, а Когут в классном прыжке парировал удар. А впоследствии Пихаленок пробил с разворота рядом со стойкой.

Перед перерывом Геннадий Пасич едва не забил за "Верес". Но из границ штрафной зоны не смог попасть в ворота. Ответный днепрянин Бланко пробил в ближний угол – Когут на месте. На старте же второго тайма ровенчане перехватили инициативу, но так и не смогли довести дело до решающего удара.

Потом напомнил о себе и Дахновский. Хавбек "Вереса" проверил Рыбака низовым ударом со стандарта. Но вратарь "Днепра-1" правильно выбрал позицию и парировал выстрел. Взаимностью вскоре ответил и кипер хозяев Когут, отразивший удар Довбика в ближний после обыгрыша защитника.

В финальные минуты "Верес" был близок к тому, чтобы вырвать ничью. В частности, Шестаков проиграл очную дуэль Рыбаку, а впоследствии вратарь справился с ударом Близниченко. В конце концов "Днепр-1" удержал победный счет и сравнялся с "Шахтером" по очкам (по 39 пунктов). Правда, "горняки" сыграют свой матч тура завтра.

К слову, ранее "Динамо" уступило "Заре" в битве претендентов на награды Премьер-лиги.

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