"Днепр-1" минимально переиграл "Минай" и приблизился к "Шахтеру" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Минай" – "Днепр-1" – 0:1

Гол: Довбик, 79

Начали соперники очень осторожно. В первые минуты территориальной инициативы немного неожиданно завладели хозяева. Однако первый случай возник у днепрян. Это Пихаленок решился пробить из-за пределов штрафной, но мяч прошел мимо ворот.

Но должного развития этот момент не получил. Оборона "Миная" действовала слаженно, поставив на мелкие фолы при необходимости. До перерыва действительно голевой момент "спортклубовцы" создали только один – Бабенко оказался на ударной позиции, но Бандура парировал его выстрел.

Чуть богаче событиями стал старт второй половины. "Днепр-1" попытался нажать, но гостям каждый раз чего-то не хватало для забитого мяча. Вот никто не отозвался на перспективный прострел Довбика, а дальше Бланко с рикошетом пробил в руки киперу. "Минай" в ответ упустил свои возможности – Булеза пробил неточно, а Твердохлеб не успел на добивании после неуверенной игры Рыбака.

На 71-й минуте только штанга спасла закарпатцев после удара Адамюка головой. Гол назревал, и "Днепр-1" все же открыл счет на 79-й. У гостей прошел навес в штрафную, которую на дальней стойке головой переправил в ворота Довбик – 0:1.

Хозяева бросились в атаку, а один из лидеров первенства не побрезговал в финальные минуты играть на отбой. Однако цифры на табло больше не изменились. Благодаря победе "Днепр-1" набрал 61 очко и сократил отставание от донецкого "Шахтера" наверху турнирной таблицы до двух пунктов. "Минай" – на 13-й строчке (26 очков).