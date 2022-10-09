"Днепр-1" с хет-триком Довбика разгромил "Зарю" и возглавил УПЛ

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Днепр-1" – "Заря" – 3:0

Голы: Довбик, 29, 59, 75

"Кривбасс" – "Минай" – 0:0

Удаление: Дибанго, 43 (К, вторая желтая карточка)

Центральный матч тура активнее начали гости. Луганчане Кирюханцев и Булеца в течение двух минут упустили две возможности забить – первый пробил над воротами с острого угла, а второй попал в стойку с полукруга штрафного. В ответ Адамюк ворвался с фланга в штрафную, но пробил в кипера.

Но потом за дело взялся Довбик. На 29-й минуте он левой классно уложил мяч в угол прямым ударом со штрафного, оставив с ничем Мацапуру. А на старте второго тайма форвард перехватил передачу Бражко назад вратарю, обыграл того и закатил в пустые ворота.

А добил "Зарю" Довбик на 75-й минуте. Назаренко прострелил с левого фланга, мяч прошел сквозь оборону луганцев, а на дальней стойке свободный от опеки форвард хладнокровно отправил сферу в угол и установил окончательный счет во встрече.

В поединке же "Кривбасса" и "Миная" зрители голов так и не увидели. Хотя криворожцы могли забить в дебюте, когда удар Хобленко с угла вратарского заблокировал Бандура. А на 34-й он же упустил момент после заброса из глубины, не перебросив кипера.

Ключевой эпизод случился перед перерывом. Защитник "Кривбасса" Дибанго отмахнулся от Твердохлеба на фланге, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать досрочно. Криворожцы вдесятером начали играть осторожнее, а "Минай" прибавил в активности впереди.

Лучшие возможности закарпатцы упустили в середине тайма. Дважды на высоте оказался кипер хозяев Сарнавский. Сначала он потащил в ближнем углу удар того же Твердохлеба, а затем среагировал на рикошет от Чуева при еще одном выстреле хавбека.

В конце концов команды остались при своих и заработали по одному баллу. "Минай" остался 11-м в турнирной таблице, а "Кривбасс" – в зоне вылета. Лидером чемпионата стал "Днепр-1", набрав 15 очков.