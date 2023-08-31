"Днепр-1" с позором вылетел из третьего еврокубкового турнира в течение лета

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24 "Днепр-1" уступил трнавскому "Спартаку" в овертайме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига конференций, плей-офф квалификации, ответные матчи
"Днепр-1" – "Спартак" Трнава – 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Горосито, 61 (автогол) – Даниэль, 3, Буката, 106
Удаления: Бабенко, 99 (Д, прямая красная карточка), Горин, 108 (Д, вторая желтая карточка)
Словацкий гранд шокировал "спортклубовцев" быстрым голом. На 3-й минуте Рубчинский не смог перехватить мяч после перевода. Сферу подхватил Даниэль и хладнокровно реализовал выход один на один.
Полностью оправиться от такого старта встречи "Днепр-1" до перерыва не сумел. В свой актив вице-чемпион Украины записал разве что дальние удары Пихаленка и Каплиенко. "Спартак" же едва не удвоил преимущество в раздевалку, но Даниэль попал в штангу с линии штрафной.
Начало второй половины ожидаемых фанами "Днепра-1" изменений не принесло. Тем не менее, на 61-й минуте "спортклубовцам" изрядно повезло. Горбунов исполнил навес с левого фланга, а Горосито классно пробил головой под перекладину. Правда, собственных ворот – 1:1.
В финальные полчаса основного времени ко второму голу ближе был "Спартак". К примеру, Офори пробил рядом со штангой с линии штрафной. В свою очередь выстрел Даниэля Кинарейкин вытащил из-под перекладины. В конце концов матч перешел в овертайм.
Там нервы сдали у "Днепра-1". Бабенко на чужой (!) половине поля въехал прямой ногой в колено соперника и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку. Большинством трнавцы воспользовались за каких-то 7 минут – оборона с Кинарейкиным во главе не разобралась с опасностью после навеса, и Буката протолкнул мяч в сетку.
Дальнейшее удаление днепровца Горина и кого-то из "спортклубовцев" на скамейке запасных стали агонией вице-чемпиона Украины. "Днепр-1" вылетел из третьего еврокубка подряд этим летом и дальше будет соревноваться только в УПЛ и Кубке Украины.
К слову, ранее "Динамо" не вышло в групповой этап еврокубков впервые за два десятилетия.
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