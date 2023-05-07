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"Днепр-1" дожал "Черноморец" на выезде и сохранил интригу в УПЛ

Фото: "Спортклубовцы" завоевали 3 очка в Одессе (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой "Днепра-1" завершился матч 25-го тура отечественной Премьер-лиги против одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Черноморец" – "Днепр-1" – 1:2

Голы: Алефиренко, 53 – Назаренко, 57, Довбик, 82

Нереализованный пенальти: Довбик, 63 (Д)

"Спортклубовцы" взялись атаковать ворота хозяев с первых минут. "Моряки" заметно нервничали и часто теряли мяч в простых ситуациях. Днепровцы же пытались использовать эти ошибки, но на финише атак гостям не хватало завершающего удара.

Но постепенно одесситы заиграли увереннее и сумели отодвинуть игру от своих ворот. Теперь "Днепр-1" в основном обострял игру выстрелами с дистанции либо забросами из глубины. Правда, с реальными возможностями не сложилось. Зато под занавес тайма Рыбак не без труда вытащил из-под перекладины удар "моряка" Авагимяна.

Значительно интереснее стало после перерыва. На 53-й минуте "Черноморец" вышел вперед – Салюк отдал длинную передачу из глубины, а Алефиренко перебросил мяч через Рыбака, который опрометчиво вышел из ворот. "Днепр-1" забил фактически в атаке в ответ. Это Довбик прорвался на левый край штрафной и от лицевой линии отдал Назаренко, а тот в касание пробил в ближний угол – 1:1!

"Спортклубовцы" продолжили атаковать и буквально через несколько минут заработали одиннадцатиметровый. Правда, повтор ярко показал – ни пенальти, ни фола против Рубчинского не было. Впрочем, из-за отсутствия VAR арбитр исправить ошибку не смог.

Зато интригу сохранил Паст. Вратарь одесситов дважды парировал удары Довбика с отметки. Форвард реализовал первую попытку на добивании, но голкипер покинул линию ворот еще в момент разбега бомбардира. А с выстрелом влево от центра тот справился без нарушений.

По инерции "Днепр-1" провел еще серию опасных атак. Однако оборона "Черноморца" отыграла слаженно и выстояла под давлением гостей. А дальше по сценарию первой половины "моряки" отодвинули соперника подальше от владений Паста.

И все же "спортклубовцы" нашли свой момент. На 82-й минуте днепровцы повели в счете благодаря стандарту. После подачи углового с левого фланга Довбик выиграл второй этаж у Брагару с Ермаковым и головой отправил мяч в сетку, установив окончательный результат.

Благодаря победе "Днепр-1" продолжил чемпионскую гонку с "Шахтером". Команда Александра Кучера набрала 57 очков в отечественном первенстве и сократила отставание от "горняков" до двух пунктов. Свой матч 25-го тура дончане сыграют в воскресенье против "Александрии".

К слову, ранее Шовковский получил награду тренеру тура после победы над "Ворсклой".

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УПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1Черноморец