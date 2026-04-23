В Днепре растет количество пострадавших из-за атаки РФ, среди них дети
В Динпри возросло количество пострадавших в результате российского удара в ночь на четверг. Известно уже о семи раненых, среди которых две девочки 9 и 14 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу в Telegam.
"Семь человек ранены в результате атаки россиян на Днепр. Из них двое - дети. Пострадали девушки 9 и 14 лет. Детей доставили в больницу", - написал Ганжа.
По его словам, также госпитализированы трое взрослых Состояние всех раненых медики оценивают как средней тяжести.
Россияне ударили дронами по Днепру в ночь на 23 апреля. В результате зафиксировано попадание в высотку и пожары в разных районах.
Из-за попадания в жилой дом загорелись несколько квартир, что показал на видео глава ОВА. На кадрах видно, как горят 4 и 5 этажи многоэтажки - как балконы, так и внутри квартир.
Еще известно о возгорании автомобиля и магазина после атаки.
Сообщалось, что среди травмированных взрослых - женщины 62 и 68 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. 35-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Днепр россияне атаковали также сутки назад, в ночь на 22 апреля. Тогда было известно о поврежденных жилых домах и авто. Всего в ночь на среду кроме Днепра оккупанты осматривали дронами Запорожье, Сумскую область и Одессу.
В Запорожье 22 апреля от ранений погиб один человек. Кроме перечисленного, в тот день была атакована портовая и железнодорожная инфраструктуры в вышеупомянутых городах.