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В Днепре снова возросло количество жертв в результате ракетного террора 29 декабря

Днепр, Воскресенье 31 декабря 2023 09:31
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В Днепре снова возросло количество жертв в результате ракетного террора 29 декабря Фото: в Днепре снова возросло количество жертв в результате ракетного удара (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в Днепре в результате ракетного террора 29 декабря снова возросло. В больнице скончался еще один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него", - говорится в сообщении.

Таким образом в результате ракетных ударов по Днепру погибли 7 человек.

Также, по словам Лысака, 18 пациентов остаются в больницах. В частности, полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных находятся в среднем состоянии, двое-– тяжелые.

Массовый удар по Украине

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на утро 31 декабря в Киеве погибли 19 человек. Спасатели продолжают поисковую операцию в Шевченковском районе.

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