В Днепре снова возросло количество жертв после российской атаки

В Днепре после российской атаки возросло количество погибших. Раненых уже более сотни.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Количество погибших в результате массированного российского удара по Днепру возросло до 19 человек. Всего вместе с областью зафиксирован 21 погибший.
Более 300 человек получили ранения, многие из них - в тяжелом состоянии. Медики круглосуточно оказывают помощь пострадавшим.
В больницах остаются десятки людей, которым проводят операции и поддерживают стабильное состояние.
Утром 24 июня во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прозвучала серия взрывов воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.
Россияне попали по жилому сектору, при этом был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье" (№ 52): взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.
Сильные повреждения получили 14 школ, детсадов, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание, около 19 школ и 10 детсадов - почти все эти заведения получили попадания или разбиты окна
Мэр Днепра Борис Филатов ранее подтвердил 1 погибшего и более 20 раненых, среди них - двое подростков (13-летняя девочка и 16-летний парень) с травмами средней тяжести.
В результате удара также произошел пожар; были разрушены многоэтажки, частные дома, а также повреждены несколько автомобилей.
На месте работали ГСЧС, медики, полиция. Всех пассажиров поезда эвакуировали в укрытие; железная дорога организовала подмену вагонов и дополнительный поезд для пересадки.
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