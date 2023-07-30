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В Днепре увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара РФ

Фото: В Днепре увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре количество ракетных ударов в результате российского удара, который состоялся 28 июля, возросло до десяти человек.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру увеличилось до 10. Это парень 14 лет", - сообщил он.

По словам главы ОВА, у парня, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он будет лечиться дома.

Ракетный удар по Днепру

Вечером 28 июля в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Днепру. Он заявил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты были наказаны за свои теракты, в том числе и за удар по многоэтажке в Днепре.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что целью россиян было пустое здание Службы безопасности Украины. Он отметил, что это уже третья попытка попасть туда.

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